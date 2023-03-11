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11 марта, 16:00

Мэр забайкальского города устроил пьяные гонки и напал с топором на полицейских

Мэр Сретенска Забайкальского края напал с топором на остановивших его машину полицейских

<p>Евгений Киргизов. Фото © <a href="https://tayga.info/180977" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tayga.info</a></p>

Евгений Киргизов. Фото © tayga.info

В Забайкальском крае завели уголовное дело на мэра Сретенска Евгения Киргизова. Он напал с топором на двух полицейских, остановивших его за пьяную езду.

"В целях воспрепятствования законным требованиям полицейских глава городского поселения попытался ударить сотрудников топором. Один из полицейских обезвредил подозреваемого, выхватив у него топор из рук", говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

Теперь слуга народа проходит подозреваемым по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Ведутся следственные действия.

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Лайф рассказывал, как подмосковный полицейский застрелил автоугонщика, напавшего на него с зубилом во время задержания. Правоохранителей вызвали очевидцы, увидевшие попытку завладеть чужой машиной.

Матвей Константинов
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