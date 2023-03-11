Мэр забайкальского города устроил пьяные гонки и напал с топором на полицейских
Мэр Сретенска Забайкальского края напал с топором на остановивших его машину полицейских
Евгений Киргизов. Фото © tayga.info
В Забайкальском крае завели уголовное дело на мэра Сретенска Евгения Киргизова. Он напал с топором на двух полицейских, остановивших его за пьяную езду.
"В целях воспрепятствования законным требованиям полицейских глава городского поселения попытался ударить сотрудников топором. Один из полицейских обезвредил подозреваемого, выхватив у него топор из рук", — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.
Теперь слуга народа проходит подозреваемым по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Ведутся следственные действия.
Лайф рассказывал, как подмосковный полицейский застрелил автоугонщика, напавшего на него с зубилом во время задержания. Правоохранителей вызвали очевидцы, увидевшие попытку завладеть чужой машиной.