Мэр забайкальского города устроил пьяные гонки и напал с топором на полицейских

В Забайкальском крае завели уголовное дело на мэра Сретенска Евгения Киргизова. Он напал с топором на двух полицейских, остановивших его за пьяную езду.

"В целях воспрепятствования законным требованиям полицейских глава городского поселения попытался ударить сотрудников топором. Один из полицейских обезвредил подозреваемого, выхватив у него топор из рук", — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

Теперь слуга народа проходит подозреваемым по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Ведутся следственные действия.