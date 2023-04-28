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28 апреля, 07:14
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Девушка-подросток из Адыгеи пять лет насиловала маленькую сестру, пока матери не было дома

SHOT: В Адыгее 20-летняя девушка насиловала младшую сестру в течение пяти лет

В Адыгее 20-летняя девушка насиловала младшую сестру на протяжении пяти лет. Причём на момент первого инцидента жертве было всего четыре года, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, две сводные сестры и их мать жили в частном доме в посёлке Удобный Майкопского района. Именно там всё и происходило, когда несовершеннолетние оставались наедине. Первый инцидент случился, когда старшей сестре было 15 лет, а младшей — четыре. С тех пор девушка неоднократно совершала насильственные действия сексуального характера в отношении малышки.

После наступления совершеннолетия старшая сестра уехала жить в Краснодар, но иногда приезжала домой. Тогда всё повторялось вновь. В итоге о преступлениях узнали в полиции и девушку задержали во время её очередного приезда домой. Оказалось, что она уже успела получить судимость за покушение на убийство. Теперь ей грозит новая статья и до 20 лет колонии. Возбуждено уголовное дело.

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Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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