Девушка-подросток из Адыгеи пять лет насиловала маленькую сестру, пока матери не было дома

В Адыгее 20-летняя девушка насиловала младшую сестру на протяжении пяти лет. Причём на момент первого инцидента жертве было всего четыре года, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, две сводные сестры и их мать жили в частном доме в посёлке Удобный Майкопского района. Именно там всё и происходило, когда несовершеннолетние оставались наедине. Первый инцидент случился, когда старшей сестре было 15 лет, а младшей — четыре. С тех пор девушка неоднократно совершала насильственные действия сексуального характера в отношении малышки.

После наступления совершеннолетия старшая сестра уехала жить в Краснодар, но иногда приезжала домой. Тогда всё повторялось вновь. В итоге о преступлениях узнали в полиции и девушку задержали во время её очередного приезда домой. Оказалось, что она уже успела получить судимость за покушение на убийство. Теперь ей грозит новая статья и до 20 лет колонии. Возбуждено уголовное дело.