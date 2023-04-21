В Пензе безработная мать за деньги сливала извращенцам голые фото 11-летней дочери

Предприимчивая мать продавала голые фото своей 11-летней дочери в Пензе. Она успела передать извращенцам почти 30 снимков, пока её "бизнес" не накрыли полицейские. Подробности истории публикует SHOT.

Раздумывая о том, как заработать, 38-летняя безработная женщина решила пойти самым быстрым и лёгким путём — продавать в Интернете обнажённые фотографии. Вот только в качестве "модели" она использовала собственную дочь. Родительница с больной фантазией раздевала девочку и продавала снимки пользователям Сети. К счастью, продолжалось это недолго — в какой-то момент на фото наткнулись полицейские, однако за это время женщина успела продать 26 фотографий.

Теперь ближайшие десять лет женщина может провести в колонии. Возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. К слову, мама признала свою вину и находится под домашним арестом.