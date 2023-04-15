У пятиклассницы нашли в телефоне обнажёнку и порно от 40-летнего охранника лицея в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга 40-летний охранник лицея развращал школьницу, присылая ей в личной переписке непристойные фото и видео. Об этом пишет Mash.

Отец 12-летней девочки первым обнаружил в её телефоне общение с мужчиной, которое продолжалось около месяца. В чате были снимки обнажённых моделей и кадры из фильмов для взрослых. Семья тут же обратились с жалобой к директору лицея. В руководстве не стали прикрывать сотрудника и вызвали полицию.

Охранник арестован и отправлен в СИЗО. Ему вменяется уголовная статья за развратные действия в отношении ребёнка до 14 лет. У подозреваемого есть семья и дети.