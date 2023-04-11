Москвич возмущён пощадой для "педофила из батутного центра" за попытку похитить его дочь

Максим П., пристававший к трёхлетней девочке в столичном батутном центре, был арестован на 10 суток за хулиганство и уже отпущен на свободу. Отец малышки Георгий Тарасов рассказал SHOT, что возмущён тем, что "педофилу" просто поверили на слово и не стали наказывать за попытку похитить его дочь.

Георгий Тарасов будет обжаловать мягкость приговора мужчине, домогавшемуся его дочери. Видео © SHOT

"Мы планируем обращаться в прокуратуру и вообще выяснить, почему так происходит. Этот человек отпущен, уголовное дело не возбуждено. Общество должно ограждаться от таких людей", — сказал он.

Мужчина подчеркнул, что Максим П. явно хотел увести девочку с собой, так как сотрудникам батутного центра он несколько раз представил её как свою дочь. Также вызывает вопросы, почему задержанный вообще пришёл один в детское заведение, проникнув туда без билета.