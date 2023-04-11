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11 апреля, 17:25

Москвич возмущён пощадой для "педофила из батутного центра" за попытку похитить его дочь

Москвич возмущён освобождением несостоявшегося похитителя его трёхлетней дочери

Максим П., пристававший к трёхлетней девочке в столичном батутном центре, был арестован на 10 суток за хулиганство и уже отпущен на свободу. Отец малышки Георгий Тарасов рассказал SHOT, что возмущён тем, что "педофилу" просто поверили на слово и не стали наказывать за попытку похитить его дочь.

Георгий Тарасов будет обжаловать мягкость приговора мужчине, домогавшемуся его дочери. Видео © SHOT

"Мы планируем обращаться в прокуратуру и вообще выяснить, почему так происходит. Этот человек отпущен, уголовное дело не возбуждено. Общество должно ограждаться от таких людей", — сказал он.

Мужчина подчеркнул, что Максим П. явно хотел увести девочку с собой, так как сотрудникам батутного центра он несколько раз представил её как свою дочь. Также вызывает вопросы, почему задержанный вообще пришёл один в детское заведение, проникнув туда без билета.

Москвич объяснил съёмку "педофила из батутного центра" вместо спасения трёхлетней дочки

Москвич объяснил съёмку "педофила из батутного центра" вместо спасения трёхлетней дочки

Напомним, мужчина пристал к трёхлетней девочке в батутном центре в Москве, он брал её на руки и обнимал. Отец ребёнка незаметно снял происходившее на видео для доказательства домогательств. Полиция задержала незнакомца. Им оказался местный житель Максим Петров.

Обложка ©

SHOT

Татьяна Миссуми
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