В Ингушетии умерла девочка, попавшая в больницу после избиения в семье

Четырёхлетняя девочка, попавшая в больницу в Ингушетии после издевательств в семье, скончалась. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Мне сообщили очень тяжёлую весть. Умерла маленькая Самира. Детский организм не выдержал тех испытаний, которые выпали на её короткую жизнь... Врачи оказались бессильными перед тяжёлым заболеванием крови", — написал он в телеграм-канале.