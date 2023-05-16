В Ингушетии умерла девочка, попавшая в больницу после избиения в семье
Четырёхлетняя девочка, попавшая в больницу в Ингушетии после издевательств в семье, скончалась. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Мне сообщили очень тяжёлую весть. Умерла маленькая Самира. Детский организм не выдержал тех испытаний, которые выпали на её короткую жизнь... Врачи оказались бессильными перед тяжёлым заболеванием крови", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, девочку в тяжёлом состоянии доставили в приёмное отделение Малгобекской больницы в конце апреля. Под подозрение в избиении попали мать и бабушка ребёнка. Семья состоит на профилактическом учёте как неблагополучная. Возбуждено уголовное дело.