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1 мая, 07:42

В Ингушетии арестовали мать девочки, госпитализированной с побоями

Мать четырёхлетней девочки, госпитализированной в тяжёлом состоянии со следами побоев, арестовали в Ингушетии. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

"Следственными органами СК РФ по Республике Ингушетия по данному факту расследуется уголовное дело, в рамках которого по ходатайству следствия в отношении матери ребёнка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела. Он также поручил руководителю СУ СКР по республике Андрею Коноводу представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.

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Напомним, в Ингушетии мать и бабушку заподозрили в издевательствах над маленькой девочкой. Они, предположительно, избили ребёнка, малышку госпитализировали. Семья состоит на профилактическом учёте как неблагополучная.

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Следственный комитет РФ

Светлана Оперук
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