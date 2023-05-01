В Ингушетии арестовали мать девочки, госпитализированной с побоями

Мать четырёхлетней девочки, госпитализированной в тяжёлом состоянии со следами побоев, арестовали в Ингушетии. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

"Следственными органами СК РФ по Республике Ингушетия по данному факту расследуется уголовное дело, в рамках которого по ходатайству следствия в отношении матери ребёнка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела. Он также поручил руководителю СУ СКР по республике Андрею Коноводу представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.