Акушер оторвал голову младенцу при родах и нашёл оправдание для безутешной мамы

Жительница Бразилии обвинила акушера в смерти новорождённой дочери, заявив, что он оторвал малышке голову во время родов, сообщает газета New York Post.

Трагедия случилась в больнице UFMG в регионе Белу-Оризонти. 34-летнюю женщину доставили в родильное отделение с жалобами на повышенное артериальное давление на 28-й неделе беременности, врачи приняли решение провести искусственные роды.

В палате при этом присутствовал супруг роженицы. Один из акушеров попытался быстро вытащить тело младенца из утробы матери, надавил ей на живот и, не рассчитав силы, оторвал новорождённой девочке голову.

Спустя несколько дней тело ребёнка вернули семье. Сотрудники медклиники заявили, что малышка бы в любом случае не выжила, поскольку у неё была патология развития дыхательной системы. Но эта версия не кажется родителям убедительной, ведь ни о каких отклонениях им не говорили.

Врачи предлагали взять на себя все расходы по похоронам при условии, что семья не будет отправлять тело младенца на повторную экспертизу. Безутешная мать обратилась с жалобой в правоохранительные органы, сейчас инцидент расследует полиция.

"Мысленно у меня даже нет слов, чтобы описать это. Моя сестра умеет только плакать. Она не может спать. Когда ей это удаётся, она вздрагивает, думая, что слышит крик. Из груди моей сестры течёт молоко. Когда она уходит, она плачет, она говорит, что это девочка хочет, чтобы её кормили грудью", — говорит сестра женщины.