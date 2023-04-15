Учительница из Челнов умерла при родах после отказа в кесареве из-за ребёнка-богатыря

В Татарстане врачей подозревают в смерти 36-летней учительницы Алёны Мухаметовой, которой вовремя не провели кесарево сечение. СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Муж погибшей роженицы Рафаэль Мухаметов не смог сдержать слёз, вспоминая детали страшной трагедии в беседе с SHOT.

В Татарстане врачей подозревают в смерти 36-летней учительницы во время родов. Видео © t.me / SHOT

Алёна Мухаметова родила 6 марта в Камском перинатальном центре в Набережных Челнах. По словам мужа погибшей, женщина имела показания к кесареву сечению, так как ребёнок был крупным — весом более четырёх килограммов. Однако врачи приняли решение о естественных родах.

"У неё были показания для кесарева, но её заставили рожать. Плод был крупный. В процессе родов он застрял в родовых путях и задохнулся. Был причинён вред его здоровью, и у Алёны был разрыв матки, пока врачи разобрались, она много крови потеряла. Все органы отказали", — рассказал мужчина.

Через восемь дней Мухаметова скончалась, у новорождённого диагностировано повреждение мозга из-за длительного кислородного голодания. Он находится под наблюдением врачей в больнице в Казани. Следователи разбираются в обстоятельствах гибели женщины.