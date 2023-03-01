Россиянка забеременела в девятый раз после стерилизации и подала в суд на врачей

Мать восьмерых детей из Владимирской области хочет отсудить пять миллионов рублей у областной клинической больницы. Поводом для иска стала некачественно проведённая несколько лет назад операция по стерилизации, после которой женщина снова забеременела, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, во время предпоследних родов у 37-летней Амины К. лопнула кость в глазнице и деформировался череп. Хирурги прооперировали женщину и запретили ей рожать. Но спустя некоторое время многодетная мать оказалась снова в положении. Уже после рождения восьмого ребёнка Амина легла на операцию по стерилизации. При выписке врачи гарантировали, что больше она точно не забеременеет.

Однако в начале 2023 года женщина испытала шок, узнав, что снова ждёт малыша. Девятый ребёнок явно не входил в её планы. К тому же у многодетной матери серьёзные проблемы со здоровьем: двусторонний хронический гиперпластический полисинусит, из-за которого ей требуется хирургическое вмешательство. Тем не менее прерывать девятую беременность Амина с супругом отказались.