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22 февраля, 12:43

Щёлковские врачи выходили недоношенных четверняшек

<p>Спасённые врачами младенцы и их родственники. Обложка © Минздрав Московской области</p>

Спасённые врачами младенцы и их родственники. Обложка © Минздрав Московской области

Врачи из подмосковного Щёлкова спасли четверню, появившуюся на свет раньше срока. Их 29-летняя мама поступила в городской перинатальный центр на 29-й неделе беременности, где медики сразу решили делать ей кесарево сечение. По словам главного врача Андрея Пастарнака, средняя масса тела родившихся девочек составляла полтора килограмма, а одна весила и того меньше — менее килограмма.

  • Мама детей рядом с ними. Фото © Минздрав Московской области
    Мама детей рядом с ними. Фото © Минздрав Московской области
  • Одна из родившихся девочек. Фото © Минздрав Московской области
    Одна из родившихся девочек. Фото © Минздрав Московской области

Мама детей рядом с ними. Фото © Минздрав Московской области

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"После рождения и стабилизации состояния в условиях операционной детей выхаживали в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорождённых. После того как девочки достаточно окрепли, они были переведены в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей, где находились на совместном пребывании с мамой", добавил он.

Трое из них быстро окрепли и набрали вес, а вот четвёртой для стабилизации состояния, становления питания и набора веса понадобилось больше времени. Сейчас вес спасённых детей составляет 2–3,3 килограмма, они с мамой уже выписались.

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Матвей Константинов
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