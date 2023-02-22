Щёлковские врачи выходили недоношенных четверняшек

Врачи из подмосковного Щёлкова спасли четверню, появившуюся на свет раньше срока. Их 29-летняя мама поступила в городской перинатальный центр на 29-й неделе беременности, где медики сразу решили делать ей кесарево сечение. По словам главного врача Андрея Пастарнака, средняя масса тела родившихся девочек составляла полтора килограмма, а одна весила и того меньше — менее килограмма.





"После рождения и стабилизации состояния в условиях операционной детей выхаживали в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорождённых. После того как девочки достаточно окрепли, они были переведены в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей, где находились на совместном пребывании с мамой", — добавил он.

Трое из них быстро окрепли и набрали вес, а вот четвёртой для стабилизации состояния, становления питания и набора веса понадобилось больше времени. Сейчас вес спасённых детей составляет 2–3,3 килограмма, они с мамой уже выписались.