Пропавший на Урале трёхлетний мальчик найден мёртвым
В Свердловской области нашли мёртвым мальчика, пропавшего после пожара
Трёхлетний мальчик, пропавший при пожаре в посёлке Ертарский Тугулымского района Свердловской области, найден мёртвым. Информацию подтвердили представители поискового отряда "Прорыв".
"Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким", — сказано в сообщении пресс-службы поискового отряда в соцсети "ВКонтакте".
Поисками ребёнка с 19 мая занимались волонтёры в двух областях – Свердловской и Тюменской.
Ранее глава МЧС России предупреждал о начале сезона пожаров в России. Больше всего от возгораний страдает именно Свердловская область, помимо трёхлетнего мальчика есть и другие погибшие.
СРОО ДПСО "Прорыв" Свердловская область