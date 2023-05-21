Пропавший на Урале трёхлетний мальчик найден мёртвым

"Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким", — сказано в сообщении пресс-службы поискового отряда в соцсети "ВКонтакте".

Поисками ребёнка с 19 мая занимались волонтёры в двух областях – Свердловской и Тюменской.

Путин поручил до холодов обеспечить жильём пострадавших от пожаров на Урале

Ранее глава МЧС России предупреждал о начале сезона пожаров в России. Больше всего от возгораний страдает именно Свердловская область, помимо трёхлетнего мальчика есть и другие погибшие.