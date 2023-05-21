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21 мая, 13:46

Пропавший на Урале трёхлетний мальчик найден мёртвым

В Свердловской области нашли мёртвым мальчика, пропавшего после пожара

Трёхлетний мальчик, пропавший при пожаре в посёлке Ертарский Тугулымского района Свердловской области, найден мёртвым. Информацию подтвердили представители поискового отряда "Прорыв".

"Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким",  сказано в сообщении пресс-службы поискового отряда в соцсети "ВКонтакте".

Поисками ребёнка с 19 мая занимались волонтёры в двух областях – Свердловской и Тюменской.

Путин поручил до холодов обеспечить жильём пострадавших от пожаров на Урале

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Ранее глава МЧС России предупреждал о начале сезона пожаров в России. Больше всего от возгораний страдает именно Свердловская область, помимо трёхлетнего мальчика есть и другие погибшие.

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СРОО ДПСО "Прорыв" Свердловская область

Юрий Лысенко
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