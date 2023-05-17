В МЧС предупредили о сезоне пожаров по всей России
Глава МЧС Куренков сообщил о пожароопасном сезоне почти во всех регионах России
Глава МЧС РФ Александр Куренков предупредил, что в большинстве российских регионов начался сезон пожаров. Об этом он сказал президенту РФ Владимиру Путину во время совещания с членами правительства.
"На сегодняшний день пожароопасный сезон начался практически во всех субъектах Российской Федерации", — подчеркнул Куренков.
Он добавил, что в Свердловской области проблема оказалась наиболее злободневной. Число очагов возгорания увеличилось в регионе в 1,5 раза, подтверждена гибель 12 человек, ещё 19 пострадали. Куренков отметил, что огонь затронул более шести тысяч построек в Свердловской, Курганской, Тюменской областях, в том числе повреждены 802 жилых дома в 25 населённых пунктах.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин поручил до начала отопительного сезона решить вопрос с жильём для людей, дома которых пострадали от пожаров в регионах Урала.
ТАСС / Авиалесоохрана РФ