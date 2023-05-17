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17 мая, 11:12

В МЧС предупредили о сезоне пожаров по всей России

Глава МЧС Куренков сообщил о пожароопасном сезоне почти во всех регионах России

Глава МЧС РФ Александр Куренков предупредил, что в большинстве российских регионов начался сезон пожаров. Об этом он сказал президенту РФ Владимиру Путину во время совещания с членами правительства.

"На сегодняшний день пожароопасный сезон начался практически во всех субъектах Российской Федерации", подчеркнул Куренков.

Он добавил, что в Свердловской области проблема оказалась наиболее злободневной. Число очагов возгорания увеличилось в регионе в 1,5 раза, подтверждена гибель 12 человек, ещё 19 пострадали. Куренков отметил, что огонь затронул более шести тысяч построек в Свердловской, Курганской, Тюменской областях, в том числе повреждены 802 жилых дома в 25 населённых пунктах.

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Как сообщалось, президент России Владимир Путин поручил до начала отопительного сезона решить вопрос с жильём для людей, дома которых пострадали от пожаров в регионах Урала.

Обложка ©

ТАСС / Авиалесоохрана РФ

Татьяна Миссуми
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