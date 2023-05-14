Регион

Уведомления отключены

14 мая, 13:24

В Екатеринбурге в воздухе нашли вредные вещества

В Екатеринбурге и Берёзовском городском округе Свердловской области зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

"В Екатеринбурге выявлено превышение среднесуточной допустимой концентрации (ПДК) взвешенных частиц РМ 10 и РМ 2,5 в пробах, отобранных на улицах Опалихинской, Высоцкого, Мичурина и Родонитовой", — указали в ведомстве.

Там добавили, что в Берёзовском городском округе превышение нормы выявлено в посёлках Молодёжный и Ключевск. При этом в других районах области загрязнений в воздухе нет. Воздух в некоторых точках региона загрязнён из-за пожаров.

Свердловский губернатор опроверг слухи о "диверсантах-поджигателях" в лесах

Свердловский губернатор опроверг слухи о "диверсантах-поджигателях" в лесах

Ранее Лайф рассказывал, что в Екатеринбурге местные жители пожаловались на сильный смог и запах гари. Всему виной стали лесные пожары в регионе.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров