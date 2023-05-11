Свердловский губернатор опроверг слухи о "диверсантах-поджигателях" в лесах

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал не верить слухам, что диверсанты поджигали уральские леса. По его словам, к сильным природным пожарам привела сухая погода, ветер и неосторожное обращение с огнём.

"Я вижу слухи о том, что виновниками пожара являются диверсанты, которые ходят по лесам и специально их поджигают. Если честно, это чушь. Пожары возникают в первую очередь из-за человеческого фактора, банальных бытовых ситуаций, из-за неосторожного обращения с огнём. В этом году на быстрое распространение пожаров сильно повлияла погода", — цитирует Куйвашева Департамент информационной политики региона.

Пожары в Свердловской области. Видео © t.me / МЧС Свердловск

Глава региона подчеркнул, что большая часть возгораний уже потушена. По данным МЧС, сейчас в области ещё действует 59 природных пожаров, 16 — ликвидировано, 30 — локализовано. Угрозы распространения огня на населённые пункты нет. Никто не пострадал.