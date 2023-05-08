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8 мая, 09:31

В Свердловской области произошёл пожар в исправительной колонии

В Ивделе Свердловской области загорелась исправительная колония № 62, где содержатся сотни заключённых, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

Кадры пожара в ИК № 62 в Свердловской области. Видео © Telegram / Жесть Екатеринбург

"Огнём охвачена кровля клуба ИК в городе Ивделе. Заключённые из помещения выведены", — говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе регионального ГУФСИН журналистам пояснили, что возгорание произошло в 11:14 на чердаке клуба ИК. Пожар был потушен силами сотрудников колонии и МЧС. Пострадавших в результате инцидента нет, причины пожара выясняются.

Число погибших при пожарах под Курганом возросло до шести

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Ранее Лайф сообщал, что пожар площадью 500 квадратов вспыхнул на мини-рынке в Ставрополе. В ликвидации огня задействовано 49 человек и 16 единиц техники. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

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Кадр из видео Telegram / Жесть Екатеринбург

Наталья Исакова
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