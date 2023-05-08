В Свердловской области произошёл пожар в исправительной колонии

В Ивделе Свердловской области загорелась исправительная колония № 62, где содержатся сотни заключённых, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

Кадры пожара в ИК № 62 в Свердловской области. Видео © Telegram / Жесть Екатеринбург

"Огнём охвачена кровля клуба ИК в городе Ивделе. Заключённые из помещения выведены", — говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе регионального ГУФСИН журналистам пояснили, что возгорание произошло в 11:14 на чердаке клуба ИК. Пожар был потушен силами сотрудников колонии и МЧС. Пострадавших в результате инцидента нет, причины пожара выясняются.