В Свердловской области произошёл пожар в исправительной колонии
В Ивделе Свердловской области загорелась исправительная колония № 62, где содержатся сотни заключённых, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.
Кадры пожара в ИК № 62 в Свердловской области. Видео © Telegram / Жесть Екатеринбург
"Огнём охвачена кровля клуба ИК в городе Ивделе. Заключённые из помещения выведены", — говорится в сообщении.
Позже в пресс-службе регионального ГУФСИН журналистам пояснили, что возгорание произошло в 11:14 на чердаке клуба ИК. Пожар был потушен силами сотрудников колонии и МЧС. Пострадавших в результате инцидента нет, причины пожара выясняются.
Ранее Лайф сообщал, что пожар площадью 500 квадратов вспыхнул на мини-рынке в Ставрополе. В ликвидации огня задействовано 49 человек и 16 единиц техники. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.
Кадр из видео Telegram / Жесть Екатеринбург