В Ставрополе на улице Доваторцев загорелся мини-рынок. Изначально очевидцы предполагали, что пожар произошёл в мясном магазине. Позже информацию в пресс-службе ГУ МЧС России по региону уточнили, отметив, что вспыхнул весь торговый павильон. Площадь возгорания — 500 квадратных метров.

Пожар площадью 500 квадратов вспыхнул на мини-рынке в Ставрополе. Видео © Telegram / "ЧП Ставрополь"

"По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась", — говорится в сообщении ведомства.

В ликвидации огня задействовано 49 человек и 16 единиц техники. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.