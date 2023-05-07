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7 мая, 18:13

Пожар площадью 500 квадратов вспыхнул на мини-рынке в Ставрополе

В Ставрополе на улице Доваторцев загорелся мини-рынок. Изначально очевидцы предполагали, что пожар произошёл в мясном магазине. Позже информацию в пресс-службе ГУ МЧС России по региону уточнили, отметив, что вспыхнул весь торговый павильон. Площадь возгорания — 500 квадратных метров.

Пожар площадью 500 квадратов вспыхнул на мини-рынке в Ставрополе. Видео © Telegram / "ЧП Ставрополь"

"По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась", — говорится в сообщении ведомства.

В ликвидации огня задействовано 49 человек и 16 единиц техники. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

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Ранее Лайф сообщал, что жертвами пожара в бытовках в подмосковной Балашихе стали три человека, ещё пятеро пострадали. Причина трагедии устанавливается.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / "ЧП Ставрополь"

Наталья Исакова

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