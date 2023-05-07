В Москве потушили пожар площадью 500 кв. метров на стройке
Пожар на стройплощадке жилого комплекса "Новое Очаково" на западе Москвы ликвидирован. Об этом Лайфу сообщили источники.
Клубы дыма, поднявшиеся над Москвой из-за пожара на стройплощадке. Видео © LIFE
По нашим данным, на стройке загорелись гидроизоляция и утеплитель. Огонь успел охватить площадь в 500 квадратных метров.
Напомним, сегодня сообщалось, что на стройке ЖК "Новое Очаково" произошёл пожар. Была информация, что на крыше оказались заблокированы несколько рабочих, однако в итоге обошлось без пострадавших.
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