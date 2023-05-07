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7 мая, 13:53

В Москве произошёл пожар на стройке ЖК "Новое Очаково"

В Москве произошёл пожар на стройплощадке жилого комплекса "Новое Очаково". В небо поднимаются огромные клубы дыма, они видны и из других районов столицы. Кадры с места ЧП публикует SHOT.

Пожар на стройплощадке жилого комплекса "Новое Очаково" в Москве. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, загорелись строительные материалы или мусор. Площадь пожара уже составляет около 150 квадратных метров. На место выдвинулись экстренны службы. По некоторой информации, на крыше строящегося здания заблокированы несколько рабочих.

В Курганской области из-за угрозы задымления эвакуируют несколько деревень

В Курганской области из-за угрозы задымления эвакуируют несколько деревень

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор ввёл режим ЧС на всей территории региона из-за пожаров.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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