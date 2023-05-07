В Москве произошёл пожар на стройке ЖК "Новое Очаково"
В Москве произошёл пожар на стройплощадке жилого комплекса "Новое Очаково". В небо поднимаются огромные клубы дыма, они видны и из других районов столицы. Кадры с места ЧП публикует SHOT.
Пожар на стройплощадке жилого комплекса "Новое Очаково" в Москве. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, загорелись строительные материалы или мусор. Площадь пожара уже составляет около 150 квадратных метров. На место выдвинулись экстренны службы. По некоторой информации, на крыше строящегося здания заблокированы несколько рабочих.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор ввёл режим ЧС на всей территории региона из-за пожаров.