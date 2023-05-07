На всей территории Тюменской области введён режим ЧС из-за пожаров
Глава Тюменской области Моор ввёл режим ЧС на территории региона из-за пожаров
Губернатор Тюменской области Александр Моор ввёл режим ЧС на всей территории региона из-за пожаров. Соответствующее обращение главы области опубликовано в его телеграм-канале.
Обращение губернатора Тюменской области Александра Моора. Видео © T.me / av_moor
"С учётом складывающейся обстановки мною было принято решение с сегодняшнего дня ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Тюменской области", — сказал Моор в видеообращении к жителям региона.
По его словам, на территории области в последние дни складывается очень напряжённая обстановка. Ежедневно фиксируются новые очаги ландшафтных и лесных пожаров. Ситуация усугубляется сухой и ветреной погодой. Все силы и средства задействованы в ликвидации возгораний, подчеркнул Моор. Как он указал, огонь перебрасывается на жилые строения в населённых пунктах.
Ранее Лайф писал, что в результате лесного пожара в селе Успенка Тюменской области уничтожены огнём восемь зданий, ещё два повреждены. В борьбе с масштабным пожаром задействовали авиацию.
T.me / av_moor