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7 мая, 12:38

На всей территории Тюменской области введён режим ЧС из-за пожаров

Глава Тюменской области Моор ввёл режим ЧС на территории региона из-за пожаров

Губернатор Тюменской области Александр Моор ввёл режим ЧС на всей территории региона из-за пожаров. Соответствующее обращение главы области опубликовано в его телеграм-канале.

Обращение губернатора Тюменской области Александра Моора. Видео © T.me / av_moor

"С учётом складывающейся обстановки мною было принято решение с сегодняшнего дня ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Тюменской области", — сказал Моор в видеообращении к жителям региона.

В Тюменской области масштабный пожар охватил садовое товарищество

В Тюменской области масштабный пожар охватил садовое товарищество

По его словам, на территории области в последние дни складывается очень напряжённая обстановка. Ежедневно фиксируются новые очаги ландшафтных и лесных пожаров. Ситуация усугубляется сухой и ветреной погодой. Все силы и средства задействованы в ликвидации возгораний, подчеркнул Моор. Как он указал, огонь перебрасывается на жилые строения в населённых пунктах.

Ранее Лайф писал, что в результате лесного пожара в селе Успенка Тюменской области уничтожены огнём восемь зданий, ещё два повреждены. В борьбе с масштабным пожаром задействовали авиацию.

Под Тюменью поймали поджигателя сухой травы

Под Тюменью поймали поджигателя сухой травы

Обложка ©

T.me / av_moor

Иван Косицын
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