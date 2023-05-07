На всей территории Тюменской области введён режим ЧС из-за пожаров

"С учётом складывающейся обстановки мною было принято решение с сегодняшнего дня ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Тюменской области", — сказал Моор в видеообращении к жителям региона.

По его словам, на территории области в последние дни складывается очень напряжённая обстановка. Ежедневно фиксируются новые очаги ландшафтных и лесных пожаров. Ситуация усугубляется сухой и ветреной погодой. Все силы и средства задействованы в ликвидации возгораний, подчеркнул Моор. Как он указал, огонь перебрасывается на жилые строения в населённых пунктах.