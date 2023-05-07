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6 мая, 21:14

В тюменском селе Успенка из-за лесного пожара сгорело восемь зданий

ГУ МЧС: В тюменском селе Успенка из-за лесного пожара сгорело восемь зданий

В результате пожара в селе Успенка Тюменской области уничтожено огнём восемь зданий, ещё два повреждены. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Работы по защите села продолжаются. Пожар, по информации ведомства, перекинулся на населённый пункт из леса.

"В результате пожара уничтожено три дома и пять хозяйственных построек, ещё один дом и хозпостройка повреждены огнём. На защите населённого пункта находятся подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области, противопожарной службы субъекта, "Авиалесохраны". Помощь также оказывают местные жители и добровольцы", — сообщает ведомство.

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Ранее Лайф писал, что под Тюменью задействовали авиацию в борьбе с масштабным пожаром: Ил-76 МЧС России и два вертолёта с водосливными устройствами.

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t.me / МЧС Тюменская область

Арина Родионова
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