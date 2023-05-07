В тюменском селе Успенка из-за лесного пожара сгорело восемь зданий

В результате пожара в селе Успенка Тюменской области уничтожено огнём восемь зданий, ещё два повреждены. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Работы по защите села продолжаются. Пожар, по информации ведомства, перекинулся на населённый пункт из леса.

"В результате пожара уничтожено три дома и пять хозяйственных построек, ещё один дом и хозпостройка повреждены огнём. На защите населённого пункта находятся подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области, противопожарной службы субъекта, "Авиалесохраны". Помощь также оказывают местные жители и добровольцы", — сообщает ведомство.