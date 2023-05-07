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7 мая, 10:43

В Тюменской области масштабный пожар охватил садовое товарищество

Более 30 строений загорелось в садовом товариществе в Тюменской области

В садовом некоммерческом товариществе (СНТ) "Энергостроитель" Тобольского муниципального района Тюменской области загорелось свыше 30 строений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"По прибытии подразделений [обнаружилось, что] происходит горение 32 строений, силы и средства направлены к месту пожара по рангу [сложности] № 2", — отметили в ведомстве.

К ликвидации возгорания привлечено 80 человек и 19 единиц техники. Как указали в МЧС, тушение пожара осложняется ветреной и сухой погодой. А в информационном центре правительства региона рассказали, что для борьбы с огнём был направлен самолёт Ил-76. Из дачных домов пожарные эвакуировали 10 человек. Есть двое пострадавших. Причина возгорания — переход природного пожара на строения. Всего в СНТ "Энергостроитель" находится около 250 дачных домов.

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Ранее Лайф писал, что в результате лесного пожара в селе Успенка Тюменской области уничтожено огнём восемь зданий, ещё два повреждены. В борьбе с масштабным пожаром задействовали авиацию: Ил-76 МЧС России и два вертолёта с водосливными устройствами.

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T.me / MCHSTYUMEN72

Иван Косицын
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