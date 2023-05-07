В Тюменской области масштабный пожар охватил садовое товарищество

В садовом некоммерческом товариществе (СНТ) "Энергостроитель" Тобольского муниципального района Тюменской области загорелось свыше 30 строений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"По прибытии подразделений [обнаружилось, что] происходит горение 32 строений, силы и средства направлены к месту пожара по рангу [сложности] № 2", — отметили в ведомстве.

К ликвидации возгорания привлечено 80 человек и 19 единиц техники. Как указали в МЧС, тушение пожара осложняется ветреной и сухой погодой. А в информационном центре правительства региона рассказали, что для борьбы с огнём был направлен самолёт Ил-76. Из дачных домов пожарные эвакуировали 10 человек. Есть двое пострадавших. Причина возгорания — переход природного пожара на строения. Всего в СНТ "Энергостроитель" находится около 250 дачных домов.