В Тюменской области масштабный пожар охватил садовое товарищество
Более 30 строений загорелось в садовом товариществе в Тюменской области
В садовом некоммерческом товариществе (СНТ) "Энергостроитель" Тобольского муниципального района Тюменской области загорелось свыше 30 строений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
"По прибытии подразделений [обнаружилось, что] происходит горение 32 строений, силы и средства направлены к месту пожара по рангу [сложности] № 2", — отметили в ведомстве.
К ликвидации возгорания привлечено 80 человек и 19 единиц техники. Как указали в МЧС, тушение пожара осложняется ветреной и сухой погодой. А в информационном центре правительства региона рассказали, что для борьбы с огнём был направлен самолёт Ил-76. Из дачных домов пожарные эвакуировали 10 человек. Есть двое пострадавших. Причина возгорания — переход природного пожара на строения. Всего в СНТ "Энергостроитель" находится около 250 дачных домов.
Ранее Лайф писал, что в результате лесного пожара в селе Успенка Тюменской области уничтожено огнём восемь зданий, ещё два повреждены. В борьбе с масштабным пожаром задействовали авиацию: Ил-76 МЧС России и два вертолёта с водосливными устройствами.