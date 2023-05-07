Под Тюменью поймали поджигателя сухой травы

В региональном Департаменте лесного комплекса заявили, что в Абатском районе около села Смоленка, где задержали мужчину, утром 6 мая был зафиксирован ландшафтный пожар. От огня пострадал один гектар территории муниципального образования. За поджоги мужчине грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей либо уголовное наказание, его могут отправить в тюрьму. Кроме того, злоумышленнику предстоит возместить материальный ущерб, если в результате его действий пострадает лесной фонд.