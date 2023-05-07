Под Тюменью поймали поджигателя сухой травы
В Тюменской области задержали мужчину, который поджигал сухую траву вдоль дороги
В Тюменской области задержали мужчину 1992 года рождения, который поджигал сухую траву вдоль дороги. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона.
"Мужчина 1992 года рождения ехал на машине с омскими номерами и устраивал вдоль дороги палы сухой травы. Нарушителя остановил патруль лесоохраны 6 мая", — указано в сообщении.
В региональном Департаменте лесного комплекса заявили, что в Абатском районе около села Смоленка, где задержали мужчину, утром 6 мая был зафиксирован ландшафтный пожар. От огня пострадал один гектар территории муниципального образования. За поджоги мужчине грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей либо уголовное наказание, его могут отправить в тюрьму. Кроме того, злоумышленнику предстоит возместить материальный ущерб, если в результате его действий пострадает лесной фонд.
В течение суток 6 мая в Тюменской области возникло четыре новых лесных пожара. Ещё пять природных пожаров продолжают действовать. Общая площадь, пройденная огнём в результате девяти возгораний, составила 840 гектаров.
Ранее Лайф писал, что в результате лесного пожара в селе Успенка Тюменской области уничтожены огнём восемь зданий, ещё два повреждены. В борьбе с масштабным пожаром задействовали авиацию.
ТАСС / Виталий Невар