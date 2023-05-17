Путин поручил до холодов обеспечить жильём пострадавших от пожаров на Урале
Президент России Владимир Путин поручил до начала отопительного сезона решить вопрос с жильём для людей, дома которых пострадали от пожаров в регионах Урала. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Курганской и Свердловской областей принять меры по обеспечению жильём граждан, пострадавших от природных пожаров на территориях указанных субъектов РФ, до начала отопительного сезона", — говорится в документе.
Президент ждёт соответствующий доклад до 1 сентября и далее ежемесячно. Также Путин поручил направить школьников из пострадавших семей на отдых и обучение в федеральные детские центры. Об этом главе государства нужно доложить до 1 июля, и далее — до 15 сентября.
Помимо этого, российский лидер поручил организовать в Свердловской и Курганской областях работу по оценке ущерба, нанесённого природными пожарами. В первую очередь это касается жилья и другого имущества граждан, а также объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, включая лечебное исправительное учреждение ФСИН в посёлке Сосьва.
Напомним, в конце апреля в ряде уральских населённых пунктов произошли пожары. Сгорело более 200 строений, в том числе около 150 жилых домов. Наиболее крупные возгорания были зафиксированы в посёлках Сосьва (9 тыс. кв. м) и Таёжный (2,7 тыс. кв. м). В Курганской области жертвами пожаров стало свыше 20 человек. Власти вводили режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовные дела.
ТАСС / Донат Сорокин