В Курганской области из-за пожаров объявлена эвакуация жителей двух посёлков

В Курганской области из-за пожаров эвакуируют жителей двух посёлков. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, речь идёт о населённых пунктах Зырянка и Новая Заворина Юргамышского округа. Для вывоза людей туда уже направили специальные автобусы.

Борьба с пожарами в Курганской области. Видео © Telegram / МЧС Курганская область

"Уважаемые жители посёлка Зырянка и деревни Новая Заворина, не пренебрегайте мерами пожарной безопасности. Эвакуируйтесь. Самое главное — это ваши жизни и здоровье", — призвали власти местных жителей.