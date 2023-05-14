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14 мая, 12:41

В Курганской области из-за пожаров объявлена эвакуация жителей двух посёлков

В Курганской области из-за пожаров эвакуируют жителей двух посёлков. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, речь идёт о населённых пунктах Зырянка и Новая Заворина Юргамышского округа. Для вывоза людей туда уже направили специальные автобусы.

Борьба с пожарами в Курганской области. Видео © Telegram / МЧС Курганская область

"Уважаемые жители посёлка Зырянка и деревни Новая Заворина, не пренебрегайте мерами пожарной безопасности. Эвакуируйтесь. Самое главное — это ваши жизни и здоровье", — призвали власти местных жителей.

По данным регионального МЧС, протяжённость огненного фронта составляет 3,5 километра. Огонь ликвидируют 165 человек и 36 единиц техники. К месту пожара направлены самолёты ИЛ-76 и Бе-200, а также пожарный поезд.

В Сети появились страшные кадры горящих домов в Курганской области

В Сети появились страшные кадры горящих домов в Курганской области

Напомним, из-за охвативших регион возгораний в Курганской области введён режим ЧС. По последним данным, в результате пожаров погибло три человека.

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Кадр из видео Telegram / МЧС Курганская область

Наталья Исакова
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