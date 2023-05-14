В Курганской области из-за пожаров объявлена эвакуация жителей двух посёлков
В Курганской области из-за пожаров эвакуируют жителей двух посёлков. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, речь идёт о населённых пунктах Зырянка и Новая Заворина Юргамышского округа. Для вывоза людей туда уже направили специальные автобусы.
Борьба с пожарами в Курганской области. Видео © Telegram / МЧС Курганская область
"Уважаемые жители посёлка Зырянка и деревни Новая Заворина, не пренебрегайте мерами пожарной безопасности. Эвакуируйтесь. Самое главное — это ваши жизни и здоровье", — призвали власти местных жителей.
По данным регионального МЧС, протяжённость огненного фронта составляет 3,5 километра. Огонь ликвидируют 165 человек и 36 единиц техники. К месту пожара направлены самолёты ИЛ-76 и Бе-200, а также пожарный поезд.
Напомним, из-за охвативших регион возгораний в Курганской области введён режим ЧС. По последним данным, в результате пожаров погибло три человека.
Кадр из видео Telegram / МЧС Курганская область