Паром со 120 пассажирами загорелся на Филиппинах, идёт спасательная операция

Филиппинский паром со 120 пассажирами на борту загорелся в море по пути в провинцию Бохоль, идёт спасательная операция. Об этом сообщает информационное агентство AP со ссылкой на представителей береговой охраны.

По их словам, судно Esperanza Star загорелось на рассвете во время следования из провинции Сикихор. Информация о возможных жертвах и спасённых уточняется.