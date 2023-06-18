Паром со 120 пассажирами загорелся на Филиппинах, идёт спасательная операция
Пожар на борту парома Esperanza Star на Филиппинах. Обложка © Береговая охрана Филиппин
Филиппинский паром со 120 пассажирами на борту загорелся в море по пути в провинцию Бохоль, идёт спасательная операция. Об этом сообщает информационное агентство AP со ссылкой на представителей береговой охраны.
По их словам, судно Esperanza Star загорелось на рассвете во время следования из провинции Сикихор. Информация о возможных жертвах и спасённых уточняется.
В марте на Филиппинах в результате пожара на пассажирском судне погиб 31 человек. Инцидент произошёл у берегов южной островной провинции Басилан. Огонь охватил пассажирское судно Lady Mary Joy 3, изначально сообщалось о 12 жертвах, но затем их число увеличилось.