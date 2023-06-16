Росморречфлот: Разлива топлива у горящего в Приморье сухогруза не произошло

Признаков разлива топлива у иностранного сухогруза Beks Force, который загорелся в акватории Находки в Приморском крае, нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

"Пожар в закрытом машинном отделении. По топливу признаков [разлива] пока нет", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Судно шло пустым, оно передвигалось из Китая в порт Восточный. Экипаж загерметизировал очаг возгорания и включил систему объёмного пожаротушения. Пострадали два члена экипажа, оба — филиппинцы. Также среди экипажа есть граждане Турции.