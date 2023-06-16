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16 июня, 06:40

Росморречфлот: Разлива топлива у горящего в Приморье сухогруза не произошло

Признаков разлива топлива у иностранного сухогруза Beks Force, который загорелся в акватории Находки в Приморском крае, нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

"Пожар в закрытом машинном отделении. По топливу признаков [разлива] пока нет", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Судно шло пустым, оно передвигалось из Китая в порт Восточный. Экипаж загерметизировал очаг возгорания и включил систему объёмного пожаротушения. Пострадали два члена экипажа, оба — филиппинцы. Также среди экипажа есть граждане Турции.

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Напомним, информация о пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 9:55 (3:55 мск). ЧП произошло в 85 километрах южнее от Находки. Пострадавших моряков доставили на берег.

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Wikipedia / Wilfredor

Илья Суриков
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