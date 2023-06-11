В Хабаровске случился пожар в деревообрабатывающем цехе на площади 350 квадратов

Пожар охватил склад на территории деревообрабатывающего цеха в Хабаровске. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.











"Горят пиломатериалы в складском помещении на площади 350 квадратных метров. Пожарные расчёты немедленно приступили к ликвидации возгорания", — говорится в сообщении.

Указывается, что в 11:58 (04:58 мск) спасатели локализовали пожар. Полностью потушить его удалось в 12:57 (05:57 мск) на площади 350 квадратов.