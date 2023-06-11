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11 июня, 06:26

В Хабаровске случился пожар в деревообрабатывающем цехе на площади 350 квадратов

Пожар охватил склад на территории деревообрабатывающего цеха в Хабаровске. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

  • Спасатели ликвидируют пожар в складском помещении деревообрабатывающего цеха. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю
    Спасатели ликвидируют пожар в складском помещении деревообрабатывающего цеха. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю
  • Спасатели ликвидируют пожар в складском помещении деревообрабатывающего цеха. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю
    Спасатели ликвидируют пожар в складском помещении деревообрабатывающего цеха. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю
  • Спасатели ликвидируют пожар в складском помещении деревообрабатывающего цеха. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю
    Спасатели ликвидируют пожар в складском помещении деревообрабатывающего цеха. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю
  • Спасатели ликвидируют пожар в складском помещении деревообрабатывающего цеха. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю
    Спасатели ликвидируют пожар в складском помещении деревообрабатывающего цеха. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю
  • Спасатели ликвидируют пожар в складском помещении деревообрабатывающего цеха. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю
    Спасатели ликвидируют пожар в складском помещении деревообрабатывающего цеха. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

Спасатели ликвидируют пожар в складском помещении деревообрабатывающего цеха. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

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"Горят пиломатериалы в складском помещении на площади 350 квадратных метров. Пожарные расчёты немедленно приступили к ликвидации возгорания", — говорится в сообщении.

Указывается, что в 11:58 (04:58 мск) спасатели локализовали пожар. Полностью потушить его удалось в 12:57 (05:57 мск) на площади 350 квадратов.

При пожаре на ж/д станции в Уфе пострадал один человек, он госпитализирован

При пожаре на ж/д станции в Уфе пострадал один человек, он госпитализирован

Ранее сообщалось, что мужчина погиб при пожаре в многоэтажке на востоке Москвы. Пытаясь спастись от быстро разгорающегося едкого пламени, он выпрыгнул из окна.

Обложка ©

Telegram / ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

Светлана Оперук
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