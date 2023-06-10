Москвич выпрыгнул с 9-го этажа и погиб, пытаясь спастись от пожара

В многоэтажном доме на востоке Москвы произошёл пожар, из-за которого погиб мужчина. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Последствия пожара в многоэтажке на востоке Москвы. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Возгорание случилось в квартире на девятом этаже. С верхних этажей спасатели оперативно эвакуировали жильцов.

Подробности инцидента рассказали в столичной прокуратуре. По информации ведомства, в момент начала пожара в квартире находился мужчина 1981 года рождения. Пытаясь спастись от быстро разгорающегося едкого пламени, он выпрыгнул из окна. Прибывшие на место происшествия экстренные службы обнаружили его тело под окнами дома.

"Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара в квартире на девятом этаже жилого дома на улице Молдагуловой. <...> Точная причина [пожара] будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", — сообщается в телеграм-канале ведомства.