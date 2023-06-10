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10 июня, 10:21

Москвич выпрыгнул с 9-го этажа и погиб, пытаясь спастись от пожара

Мужчина погиб при пожаре в многоэтажке на востоке Москвы

<p>Последствия пожара в многоэтажке на востоке Москвы. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/2187?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Последствия пожара в многоэтажке на востоке Москвы. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В многоэтажном доме на востоке Москвы произошёл пожар, из-за которого погиб мужчина. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Последствия пожара в многоэтажке на востоке Москвы. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Возгорание случилось в квартире на девятом этаже. С верхних этажей спасатели оперативно эвакуировали жильцов.

Подробности инцидента рассказали в столичной прокуратуре. По информации ведомства, в момент начала пожара в квартире находился мужчина 1981 года рождения. Пытаясь спастись от быстро разгорающегося едкого пламени, он выпрыгнул из окна. Прибывшие на место происшествия экстренные службы обнаружили его тело под окнами дома.

"Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара в квартире на девятом этаже жилого дома на улице Молдагуловой. <...> Точная причина [пожара] будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", — сообщается в телеграм-канале ведомства.

Лайф публикует видео с места пожара на проспекте Вернадского, где погиб человек

Лайф публикует видео с места пожара на проспекте Вернадского, где погиб человек

Ранее в Москве произошёл пожар, в результате которого погиб девятилетний мальчик. Также шестеро были госпитализированы, в том числе четверо детей. Не исключено, что возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки.

Николь Вербер
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