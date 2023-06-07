Лайф публикует видео с места пожара на проспекте Вернадского, где погиб человек
Один человек погиб при пожаре в столичной многоэтажке на проспекте Вернадского
Один человек погиб в результате пожара в одной из многоэтажек на проспекте Вернадского в Москве. По данным Лайфа, ещё двое — пострадали.
Пожар в Москве на Вернадского. Видео © t.me / LIFE
Квартира полыхала на седьмом этаже, была зафиксирована угроза перехода огня на крышу. Как сообщают очевидцы, столб дыма от пожара был заметен за несколько километров. На данный момент возгорание ликвидировано.
Ранее Лайф писал, что в Москве в пожаре, где погиб ребёнок, пострадало ещё четверо детей и двое взрослых. Рассматриваются различные версии причин случившегося, в том числе неисправность электропроводки.
t.me / LIFE