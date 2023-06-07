Лайф публикует видео с места пожара на проспекте Вернадского, где погиб человек

Один человек погиб в результате пожара в одной из многоэтажек на проспекте Вернадского в Москве. По данным Лайфа, ещё двое — пострадали.

Пожар в Москве на Вернадского. Видео © t.me / LIFE

Квартира полыхала на седьмом этаже, была зафиксирована угроза перехода огня на крышу. Как сообщают очевидцы, столб дыма от пожара был заметен за несколько километров. На данный момент возгорание ликвидировано.