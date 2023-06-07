Малолетний мальчик погиб в страшном пожаре в квартире на юго-западе Москвы
Пожар в квартире на Ленинском проспекте унёс жизнь маленького мальчика
Сгоревшая в Москве квартира. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы
В результате страшного пожара в квартире на Ленинском проспекте в Москве погиб малолетний мальчик. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичной прокуратуры.
Пятилетний мальчик погиб в пожаре на Ленинском проспекте в Москве. Видео © t.me / Прокуратура Москвы
"В квартире на 6-м этаже жилого дома на Ленинском проспекте произошёл пожар. В результате пожара погиб малолетний мальчик. Есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние", — говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, что после пожара остались лишь голые кирпичные стены и сгоревшие вещи, скопившиеся на полу. Что стало точной причиной трагедии, пока не известно.
Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф писал, что женщина и её новорождённый ребёнок погибли при пожаре в посёлке Юктали Тындинского округа Амурской области. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности.