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7 июня, 02:46

Малолетний мальчик погиб в страшном пожаре в квартире на юго-западе Москвы

Пожар в квартире на Ленинском проспекте унёс жизнь маленького мальчика

<p>Сгоревшая в Москве квартира. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/moscowproc/2149" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Сгоревшая в Москве квартира. Обложка © t.me / Прокуратура Москвы

В результате страшного пожара в квартире на Ленинском проспекте в Москве погиб малолетний мальчик. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичной прокуратуры.

Пятилетний мальчик погиб в пожаре на Ленинском проспекте в Москве. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

"В квартире на 6-м этаже жилого дома на Ленинском проспекте произошёл пожар. В результате пожара погиб малолетний мальчик. Есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что после пожара остались лишь голые кирпичные стены и сгоревшие вещи, скопившиеся на полу. Что стало точной причиной трагедии, пока не известно.

Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

В детском отделении больницы в Коммунарке произошёл пожар

В детском отделении больницы в Коммунарке произошёл пожар

Ранее Лайф писал, что женщина и её новорождённый ребёнок погибли при пожаре в посёлке Юктали Тындинского округа Амурской области. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности.

Арина Родионова
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