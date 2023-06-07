Малолетний мальчик погиб в страшном пожаре в квартире на юго-западе Москвы

В результате страшного пожара в квартире на Ленинском проспекте в Москве погиб малолетний мальчик. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичной прокуратуры.

Пятилетний мальчик погиб в пожаре на Ленинском проспекте в Москве. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

"В квартире на 6-м этаже жилого дома на Ленинском проспекте произошёл пожар. В результате пожара погиб малолетний мальчик. Есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что после пожара остались лишь голые кирпичные стены и сгоревшие вещи, скопившиеся на полу. Что стало точной причиной трагедии, пока не известно.

Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.