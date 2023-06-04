Мать с младенцем сгорели при пожаре в Амурской области

Женщина и её новорождённый ребёнок погибли при пожаре в посёлке Юктали Тындинского округа Амурской области, сообщили в ГУ МЧС по региону. Огнеборцев слишком поздно вызвали на место происшествия, из-за чего, когда они прибыли, дом уже был охвачен огнём.

Место пожара, где погибли женщина и её ребёнок. Фото © ГУ МЧС по Амурской области

"В доме были обнаружены погибшие — женщина 1988 г.р. и ребёнок 2023 г.р. Причину смерти установят специалисты судебно-медицинской экспертизы", — сообщили в МЧС.

Место пожара, где погибли женщина и её ребёнок. Фото © ГУ МЧС по Амурской области

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Амурской области, по факту гибели двух человек при пожаре проводится проверка. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности.