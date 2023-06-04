Мать с младенцем сгорели при пожаре в Амурской области
Мать с младенцем погибли при пожаре в посёлке Юктали Амурской области
Место пожара, где погибли женщина и её ребёнок. Обложка © ГУ МЧС по Амурской области
Женщина и её новорождённый ребёнок погибли при пожаре в посёлке Юктали Тындинского округа Амурской области, сообщили в ГУ МЧС по региону. Огнеборцев слишком поздно вызвали на место происшествия, из-за чего, когда они прибыли, дом уже был охвачен огнём.
"В доме были обнаружены погибшие — женщина 1988 г.р. и ребёнок 2023 г.р. Причину смерти установят специалисты судебно-медицинской экспертизы", — сообщили в МЧС.
Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Амурской области, по факту гибели двух человек при пожаре проводится проверка. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности.
Ранее Лайф сообщал, что бабушка, дедушка и две внучки погибли при пожаре в частном доме. Трагедия произошла в селе Фоки Пермского края.