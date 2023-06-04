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4 июня, 05:55

Мать с младенцем сгорели при пожаре в Амурской области

Мать с младенцем погибли при пожаре в посёлке Юктали Амурской области

<p>Место пожара, где погибли женщина и её ребёнок. Обложка © <a href="https://28.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/5031893" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Амурской области</a></p>

Место пожара, где погибли женщина и её ребёнок. Обложка © ГУ МЧС по Амурской области

Женщина и её новорождённый ребёнок погибли при пожаре в посёлке Юктали Тындинского округа Амурской области, сообщили в ГУ МЧС по региону. Огнеборцев слишком поздно вызвали на место происшествия, из-за чего, когда они прибыли, дом уже был охвачен огнём.

Место пожара, где погибли женщина и её ребёнок. Фото © ГУ МЧС по Амурской области

Место пожара, где погибли женщина и её ребёнок. Фото © ГУ МЧС по Амурской области

"В доме были обнаружены погибшие — женщина 1988 г.р. и ребёнок 2023 г.р. Причину смерти установят специалисты судебно-медицинской экспертизы", — сообщили в МЧС.

Место пожара, где погибли женщина и её ребёнок. Фото © ГУ МЧС по Амурской области

Место пожара, где погибли женщина и её ребёнок. Фото © ГУ МЧС по Амурской области

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Амурской области, по факту гибели двух человек при пожаре проводится проверка. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности.

Трое взрослых и один ребёнок погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Трое взрослых и один ребёнок погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Ранее Лайф сообщал, что бабушка, дедушка и две внучки погибли при пожаре в частном доме. Трагедия произошла в селе Фоки Пермского края.

Матвей Константинов
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