Регион

Уведомления отключены

24 мая, 06:25

Трое взрослых и один ребёнок погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

В Башкирии четыре человека погибли при пожаре в жилом доме

<p>Пожарные тушат открытое горение в Башкирии. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchsrb01/3997" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Башкортостан</a></p>

Пожарные тушат открытое горение в Башкирии. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан

Четыре человека погибли во время ночного пожара в селе Старокучурбаево Благоварского района. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Последствия пожара в жилом доме, сарае и бане в Башкирии. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан

"Открытым пламенем горел жилой дом размерами 5х8 метров, баня и сарай. На тушение подано два пожарных ствола. Пожар локализован на площади 79 квадратных метров", — добавили в ведомстве.

В ходе тушения пожара спасатели нашли тела, предположительно, троих взрослых и одного несовершеннолетнего. Их личности устанавливаются, а тем временем на месте продолжается проливка и разбор конструкций. Также туда выехали замначальника главка МЧС, оперативная группа и эксперт испытательной пожарной лаборатории. Там работают и дознаватели ведомства. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

На трассе под Уфой загорелся автобус с 50 детьми

На трассе под Уфой загорелся автобус с 50 детьми

Ранее сообщалось о взрыве и последующем возгорании на буксире РТ-377 во время ночной стоянки в районе посёлка Зенково. В результате пожара на судне в ХМАО погиб один человек и ещё пятеро пострадали.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров