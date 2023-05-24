Трое взрослых и один ребёнок погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Четыре человека погибли во время ночного пожара в селе Старокучурбаево Благоварского района. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Последствия пожара в жилом доме, сарае и бане в Башкирии. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан

"Открытым пламенем горел жилой дом размерами 5х8 метров, баня и сарай. На тушение подано два пожарных ствола. Пожар локализован на площади 79 квадратных метров", — добавили в ведомстве.

В ходе тушения пожара спасатели нашли тела, предположительно, троих взрослых и одного несовершеннолетнего. Их личности устанавливаются, а тем временем на месте продолжается проливка и разбор конструкций. Также туда выехали замначальника главка МЧС, оперативная группа и эксперт испытательной пожарной лаборатории. Там работают и дознаватели ведомства. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.