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23 мая, 08:55

На трассе под Уфой загорелся автобус с 50 детьми

ГУ МЧС по Башкирии: Автобус с 50 детьми в салоне загорелся на трассе под Уфой

<p>Загоревшийся под Уфой автобус. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchsrb01/3959" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС РФ по Башкирии</a></p>

Загоревшийся под Уфой автобус. Обложка © Telegram / ГУ МЧС РФ по Башкирии

На трассе под Уфой во вторник загорелся автобус с 50 детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Башкирии.

Инцидент произошёл в 12:00 (10:00 мск) на Оренбургском тракте.

Загоревшийся под Уфой автобус. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Башкирии

Загоревшийся под Уфой автобус. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Башкирии

"По прибытии установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. В автобусе находилось 50 детей. Все оперативно были эвакуированы в безопасную зону", — сообщает пресс-служба управления в телеграм-канале.

Загоревшийся под Уфой автобус. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Башкирии

Загоревшийся под Уфой автобус. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Башкирии

В результате пожара никто не пострадал. Возгорание уже ликвидировано. За детьми приехал резервный автобус. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Ранее Лайф писал, что двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме под Саратовом. В момент начала возгорания они находились дома одни.

Никита Никонов
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