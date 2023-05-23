На трассе под Уфой загорелся автобус с 50 детьми
ГУ МЧС по Башкирии: Автобус с 50 детьми в салоне загорелся на трассе под Уфой
Загоревшийся под Уфой автобус. Обложка © Telegram / ГУ МЧС РФ по Башкирии
На трассе под Уфой во вторник загорелся автобус с 50 детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Башкирии.
Инцидент произошёл в 12:00 (10:00 мск) на Оренбургском тракте.
"По прибытии установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. В автобусе находилось 50 детей. Все оперативно были эвакуированы в безопасную зону", — сообщает пресс-служба управления в телеграм-канале.
В результате пожара никто не пострадал. Возгорание уже ликвидировано. За детьми приехал резервный автобус. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее Лайф писал, что двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме под Саратовом. В момент начала возгорания они находились дома одни.