На трассе под Уфой загорелся автобус с 50 детьми

На трассе под Уфой во вторник загорелся автобус с 50 детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Башкирии.

Инцидент произошёл в 12:00 (10:00 мск) на Оренбургском тракте.

Загоревшийся под Уфой автобус. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Башкирии

"По прибытии установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. В автобусе находилось 50 детей. Все оперативно были эвакуированы в безопасную зону", — сообщает пресс-служба управления в телеграм-канале.

Загоревшийся под Уфой автобус. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Башкирии

В результате пожара никто не пострадал. Возгорание уже ликвидировано. За детьми приехал резервный автобус. Обстоятельства случившегося устанавливаются.