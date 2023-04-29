13-летний герой спас автобус с 60 детьми, когда водителю стало плохо

В США подросток спас школьный автобус с кучей учеников, когда водителю стало плохо. Минуту "славы" 13-летнего героя даже сняли камера видеонаблюдения, установленные в салоне. Об этом передаёт FOX 2 Detroit.

В США школьник спас автобус с 60 детьми, когда водителю стало плохо. Видео © Twitter / TReporta

Всё произошло в Детройте — крупнейшем городе американского штата Мичиган. В какой-то момент прямо во время движения водителю стало плохо. Он стал терять сознание и не мог следить за дорогой, из-за чего автобус начал вилять и едва не выехал на встречную полосу, столкнувшись с другими машинами. Единственным, кто не стушевался, оказался семиклассник Диллон Ривз, сидевший в пяти рядах позади водителя. Почувствовав неладное, юный герой бросился к мужчине, схватился за руль и затормозил огромный автобус, в котором находилось более 60 детей.

"Кто-нибудь вызовите 911. Сейчас же", — спокойно сказал мальчик, пока остальные маленькие пассажиры кричали и паниковали на заднем плане.

Мальчика уже наградили, а его родители рассказали, что очень гордятся поступком сына. По словам его матери, когда она спросила, откуда Диллон знал, что делать в тот момент и куда нажимать, он признался, что каждый день наблюдает за её вождением.