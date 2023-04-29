КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

29 апреля, 10:26

Один человек погиб и семеро пострадали в массовом ДТП под Тулой

<p>Место массового ДТП в Веневском районе. Фото © ГУ МЧС по Тульской области</p>

Место массового ДТП в Веневском районе. Фото © ГУ МЧС по Тульской области

В Веневском районе Тульской области столкнулись шесть автомобилей, один человек погиб, ещё семеро получили травмы, в том числе восьмилетний ребёнок. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Место массового ДТП в Веневском районе. Фото © ГУ МЧС по Тульской области

Место массового ДТП в Веневском районе. Фото © ГУ МЧС по Тульской области

"Один человек скончался до приезда медиков. Пострадали семь человек, в том числе 8-летний ребёнок. Мальчик и ещё трое взрослых пострадавших доставлены в ближайшие районные больницы, три человека отказались от госпитализации, им оказана медицинская помощь на месте", — сказали в пресс-службе.

Лайф снял место ДТП с покорёженным автобусом в Кирове, где пострадало более 20 человек

Лайф снял место ДТП с покорёженным автобусом в Кирове, где пострадало более 20 человек

Ранее сообщалось, что двое подростков погибли в ДТП, произошедшем в приморском посёлке Пластун, ещё один несовершеннолетний получил травму головы. Школьники угнали автомобиль у родителей.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Тульская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров