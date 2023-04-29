Один человек погиб и семеро пострадали в массовом ДТП под Тулой
Место массового ДТП в Веневском районе. Фото © ГУ МЧС по Тульской области
В Веневском районе Тульской области столкнулись шесть автомобилей, один человек погиб, ещё семеро получили травмы, в том числе восьмилетний ребёнок. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Место массового ДТП в Веневском районе. Фото © ГУ МЧС по Тульской области
"Один человек скончался до приезда медиков. Пострадали семь человек, в том числе 8-летний ребёнок. Мальчик и ещё трое взрослых пострадавших доставлены в ближайшие районные больницы, три человека отказались от госпитализации, им оказана медицинская помощь на месте", — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что двое подростков погибли в ДТП, произошедшем в приморском посёлке Пластун, ещё один несовершеннолетний получил травму головы. Школьники угнали автомобиль у родителей.