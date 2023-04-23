В приморском посёлке подростки угнали автомобиль родителей и погибли в ДТП

Двое подростков погибли в ДТП, произошедшем в приморском посёлке Пластун, ещё один несовершеннолетний получил травму головы. Как сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю, школьники угнали автомобиль у родителей.

По предварительным данным, 15-летний подросток взял ключи от Toyota Corolla без ведома родителей, чтобы покатать друзей. Во время движения по улице Гагарина в машину сзади въехал автомобиль Toyota Land Cruiser, которым управлял 33-летний мужчина. С места происшествия он скрылся, но позже явился в отдел полиции.

В результате столкновения авто с подростками съехало на обочину и врезалось в дерево. Ребят доставили в больницу, где 14-летние пассажир и пассажирка скончались. Несовершеннолетний, угнавший родительскую машину, на учёте в ПДН не состоит. Его семья характеризуется как благополучная.

Повреждения, которые в ДТП получили автомобили. Фото © t.me / Полиция Приморья

В отношении второго водителя проводится административное расследование по ряду статей. У него взят расширенный анализ крови для выявления состояния опьянения. По результатам исследований будет принято решение о возбуждении уголовного дела.