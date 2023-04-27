Лайф снял место ДТП с покорёженным автобусом в Кирове, где пострадало более 20 человек

В Кирове пассажирский автобус въехал в столб. В результате ДТП пострадало 22 человека, сообщили в региональном Минздраве. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места страшной аварии.

Последствия ДТП в Кирове, где автобус въехал в столб. Видео © LIFE

"В настоящий момент за помощью к врачам обратились 22 человека, включая двух детей. Состояние одной женщины тяжёлое, остальные пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии", — уточнили в министерстве.

Авария произошла сегодня в 15:20 на улице Производственной у дома 24в. Согласно версии Госавтоинспекции, водитель автобуса ПАЗ 38-го городского маршрута наехал на опору линии электропередачи. МВД и прокуратура проводят проверку.