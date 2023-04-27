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27 апреля, 14:59

Лайф снял место ДТП с покорёженным автобусом в Кирове, где пострадало более 20 человек

В Кирове 22 человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

В Кирове пассажирский автобус въехал в столб. В результате ДТП пострадало 22 человека, сообщили в региональном Минздраве. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места страшной аварии.

Последствия ДТП в Кирове, где автобус въехал в столб. Видео © LIFE

"В настоящий момент за помощью к врачам обратились 22 человека, включая двух детей. Состояние одной женщины тяжёлое, остальные пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии", — уточнили в министерстве.

Авария произошла сегодня в 15:20 на улице Производственной у дома 24в. Согласно версии Госавтоинспекции, водитель автобуса ПАЗ 38-го городского маршрута наехал на опору линии электропередачи. МВД и прокуратура проводят проверку.

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Ранее в подмосковном Реутове автобус въехал в отбойник на дороге и повис на ограждении. В соцсетях опубликовали видео с места аварии.

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Telegram / Госавтоинспекция Кировской области

Никита Никонов
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