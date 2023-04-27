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26 апреля, 22:52

В подмосковном Реутове автобус повис на отбойнике

В городе Реутов в Московской области автобус въехал в отбойник на дороге и повис на ограждении. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Видео © VK \ "Подслушано Реутов" \ Кирилл Понарьин \ Максим Ткачёв

Как сообщает "Вечерняя Москва", авария произошла на улице Некрасова в районе дома №2, вероятно, на Ивановском мосту. В причинах ДТП разбирается полиция. Количество пострадавших пока неизвестно. Судя по видео с места ЧП, там работают несколько бригад скорой помощи.

Момент аварии с пятью жертвами под Иркутском попал на видео

Момент аварии с пятью жертвами под Иркутском попал на видео

Ранее в Петербурге четырёхлетний мальчик убежал с детской площадки от мамы и выбежал на проезжую часть. Водитель не успел заметить ребёнка и на скорости сбил его.

Обложка ©

VK \ "Подслушано Реутов" \ Максим Ткачёв

Андрей Григорьев
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