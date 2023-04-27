В подмосковном Реутове автобус повис на отбойнике

В городе Реутов в Московской области автобус въехал в отбойник на дороге и повис на ограждении. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Видео © VK \ "Подслушано Реутов" \ Кирилл Понарьин \ Максим Ткачёв

Как сообщает "Вечерняя Москва", авария произошла на улице Некрасова в районе дома №2, вероятно, на Ивановском мосту. В причинах ДТП разбирается полиция. Количество пострадавших пока неизвестно. Судя по видео с места ЧП, там работают несколько бригад скорой помощи.