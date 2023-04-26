Момент аварии с пятью жертвами под Иркутском попал на видео

В Иркутской области пять человек погибли в результате столкновения легковушки с фургоном из-за снегопада. Сейчас в регионе установились неблагоприятные погодные условия: дорожную ситуацию осложняют снег, гололедица и снежный накат. Об этом сообщила во "ВКонтакте" пресс-служба местного УГИБДД РФ.

Момент аварии в Иркутской области. Видео © t.me / kobzevii

"Сегодня около 11 часов на подъезде к посёлку Маркова произошло столкновение автомашины Mazda Demio с фургоном Fuso Canter. В результате произошедшего водитель и четверо пассажиров легковушки скончались на месте ДТП до приезда медиков", — говорится в сообщении.







Среди жертв два ребёнка. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего. Губернатор области Игорь Кобзев в телеграм-канале выразил соболезнования родственникам и близким погибших.