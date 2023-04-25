Спешившего в магазин кировчанина "подбросили" ко входу на капоте авто

В Кирове водитель автомобиля сбил пешехода, который решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора. В распоряжении Лайфа есть видео с моментом наезда на мужчину.

Момент наезда авто на мужчину в Кирове. Видео © LIFE

Двое мужчин спешили за покупками в магазин. Один из них стоял и ждал на перекрёстке улиц Ленина и Тимирязева зелёный сигнал светофора, а второй начал перебегать дорогу в тот момент, когда движение пешеходов было запрещено. В итоге его сбила машина. Мужчина получил травмы, ему вызвали скорую помощь.