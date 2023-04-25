Спешившего в магазин кировчанина "подбросили" ко входу на капоте авто
В Кирове мужчина хотел перебежать дорогу на красный и попал под колёса машины
В Кирове водитель автомобиля сбил пешехода, который решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора. В распоряжении Лайфа есть видео с моментом наезда на мужчину.
Момент наезда авто на мужчину в Кирове. Видео © LIFE
Двое мужчин спешили за покупками в магазин. Один из них стоял и ждал на перекрёстке улиц Ленина и Тимирязева зелёный сигнал светофора, а второй начал перебегать дорогу в тот момент, когда движение пешеходов было запрещено. В итоге его сбила машина. Мужчина получил травмы, ему вызвали скорую помощь.
Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге четырёхлетний мальчик убежал с детской площадки от матери и попал под колёса автомобиля. Инцидент произошёл 24 апреля во дворе одного из домов на улице Коммуны.
LIFE