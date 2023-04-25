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25 апреля, 09:47

В Барнауле 78-летняя бабуля разбила машину, катаясь по двору на электросамокате

В Барнауле 78-летняя женщина устроила ДТП на электросамокате

В Барнауле на улице Белинского 78-летняя женщина врезалась в машину, когда каталась на электросамокате. Об этом заявили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

"При повороте направо не справилась с управлением и совершила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Toyota Gaia", — рассказали в ведомстве, уточнив, что бабушка управляла электросамокатом Kugoo Kirin M4 Pro и каталась по двору.

В результате случившегося пенсионерка получила незначительные травмы, госпитализация ей не потребовалась. А повреждённую машину теперь придётся ремонтировать.

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Агентство Москва

Никита Осипов
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