В Барнауле 78-летняя бабуля разбила машину, катаясь по двору на электросамокате

В Барнауле на улице Белинского 78-летняя женщина врезалась в машину, когда каталась на электросамокате. Об этом заявили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

"При повороте направо не справилась с управлением и совершила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Toyota Gaia", — рассказали в ведомстве, уточнив, что бабушка управляла электросамокатом Kugoo Kirin M4 Pro и каталась по двору.

В результате случившегося пенсионерка получила незначительные травмы, госпитализация ей не потребовалась. А повреждённую машину теперь придётся ремонтировать.