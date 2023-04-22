Москвич принёс в квартиру моноколесо с помойки и подорвал пятиэтажку

Моноколесо взорвалось в квартире на юго-западе столицы. Москвич нашёл его на мусорке и принёс домой, представляя, как будет кататься летними вечерами, однако его грандиозные планы были сорваны, пишет SHOT.

Моноколесо взорвалось в квартире на юго-западе Москвы. Видео © Telegram / SHOT

Всё случилось в доме по улице Каховка около двух часов ночи. Мужчина спал крепким сном, когда произошёл сильный взрыв. К счастью, житель первого этажа почти не пострадал — успел вылезти на улицу через окно. В итоге полностью выгорела прихожая, сгорели в том числе и почти все документы. При этом сам мужчина не расстраивается, отвечая на вопрос о том, утеряно ли что-то ценное, говорит, главное, что сам остался жив.

"Ценное? Слава богу, сам не сгорел", — отвечает он.

Кстати, москвич заверил, что больше к моноколёсам и электросамокатам ни в жизнь не подойдёт. Говорит, будет рассекать по московским улицам только на старом добром велосипеде, который уж точно не подведёт, ведь во время пожара остался цел.