Момент мощного взрыва "Газели" в Нижнем Новгороде попал на видео
В Нижнем Новгороде после ДТП взорвалась "Газель"
В результате ДТП в Нижнем Новгороде произошёл взрыв "Газели". Момент мощного взрыва публикует телеграм-канал SHOT.
Момент мощного взрыва "Газели" в Нижнем Новгороде. Видео © SHOT
Авария произошла на Московском шоссе. "Газель" врезалась во впереди идущую легковушку и загорелась. Водитель грузовика успел выбраться. Пока ему оказывали помощь, машина взорвалась. В итоге Газель" разорвало на части, водитель госпитализирован. Других пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области пять человек погибло в результате столкновения легковушки с фургоном из-за снегопада. Среди жертв два ребёнка.