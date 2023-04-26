КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

26 апреля, 13:59

Момент мощного взрыва "Газели" в Нижнем Новгороде попал на видео

В Нижнем Новгороде после ДТП взорвалась "Газель"

В результате ДТП в Нижнем Новгороде произошёл взрыв "Газели". Момент мощного взрыва публикует телеграм-канал SHOT.

Момент мощного взрыва "Газели" в Нижнем Новгороде. Видео © SHOT

Авария произошла на Московском шоссе. "Газель" врезалась во впереди идущую легковушку и загорелась. Водитель грузовика успел выбраться. Пока ему оказывали помощь, машина взорвалась. В итоге Газель" разорвало на части, водитель госпитализирован. Других пострадавших нет.

Под Пензой мстительный пенсионер взорвал "Газель" соседа из-за парковки

Под Пензой мстительный пенсионер взорвал "Газель" соседа из-за парковки

Ранее сообщалось, что в Иркутской области пять человек погибло в результате столкновения легковушки с фургоном из-за снегопада. Среди жертв два ребёнка.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Нижегородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров