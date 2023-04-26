Момент мощного взрыва "Газели" в Нижнем Новгороде попал на видео

Авария произошла на Московском шоссе. "Газель" врезалась во впереди идущую легковушку и загорелась. Водитель грузовика успел выбраться. Пока ему оказывали помощь, машина взорвалась. В итоге Газель" разорвало на части, водитель госпитализирован. Других пострадавших нет.