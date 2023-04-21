Под Пензой мстительный пенсионер взорвал "Газель" соседа из-за парковки
Под Пензой пенсионер взорвал "Газель" соседа за то, что тот занял его парковку
В Пензенской области крайне мстительный пенсионер взорвал "Газель" соседа за то, что тот занял его парковку. Подробности истории 61-летнего деда, который уже был судим за убийство, публикует SHOT.
Всё произошло в частном секторе города Никольска. 41-летний мужчина припарковал "Газель" рядом с домом соседа, чем не на шутку его разозлил. Недовольный пенсионер попытался доказать неправоту оппонента, но ничего не вышло. После ссоры они разошлись, но мужчина затаил сильную обиду и решил отомстить. Рукастый дедуля смастерил взрывчатку из банки с краской, пороха из патронов, поджёг, метнул в мешающий ему автомобиль и остался доволен. Вот только его радости не разделил вернувшийся через несколько часов мужчина.
Он буквально не узнал свою машину: в результате взрыва оказались выбиты стёкла, пробиты шины и кузов и испорчены номера. В итоге в инциденте пришлось разбираться полиции. Они задержали уже судимого пенсионера и возбудили новое дело — за умышленное уничтожение чужого имущества. Теперь "мстителю" грозит до пяти лет колонии.
Ранее Лайф рассказывал, как житель Владимирской области переехал инспектора ДПС на "газели". Всё произошло во время проверки документов на трассе. Парень проехал вперёд и затормозил, но решил сдать назад, вот только вовремя остановиться почему-то не смог.
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