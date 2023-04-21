Под Пензой мстительный пенсионер взорвал "Газель" соседа из-за парковки

В Пензенской области крайне мстительный пенсионер взорвал "Газель" соседа за то, что тот занял его парковку. Подробности истории 61-летнего деда, который уже был судим за убийство, публикует SHOT.

Всё произошло в частном секторе города Никольска. 41-летний мужчина припарковал "Газель" рядом с домом соседа, чем не на шутку его разозлил. Недовольный пенсионер попытался доказать неправоту оппонента, но ничего не вышло. После ссоры они разошлись, но мужчина затаил сильную обиду и решил отомстить. Рукастый дедуля смастерил взрывчатку из банки с краской, пороха из патронов, поджёг, метнул в мешающий ему автомобиль и остался доволен. Вот только его радости не разделил вернувшийся через несколько часов мужчина.

Он буквально не узнал свою машину: в результате взрыва оказались выбиты стёкла, пробиты шины и кузов и испорчены номера. В итоге в инциденте пришлось разбираться полиции. Они задержали уже судимого пенсионера и возбудили новое дело — за умышленное уничтожение чужого имущества. Теперь "мстителю" грозит до пяти лет колонии.