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29 марта, 13:41

Под Владимиром парень переехал инспектора ДПС на "газели" из "благих намерений"

Во Владимирской области водитель "газели" сбил инспектора ДПС, двигаясь задом

<p>Во Владимирской области 20-летний водитель "газели" сбил сотрудника ДПС. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/49624" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Во Владимирской области 20-летний водитель "газели" сбил сотрудника ДПС. Фото © t.me / SHOT

Во Владимирской области 20-летний водитель "газели" сбил сотрудника ДПС, сдавая назад. О случившемся пишет SHOT и публикует фото с места происшествия.

Инцидент произошёл в Покрове. 34-летний инспектор остановил фургон на трассе М7. Водитель проехал вперёд и затормозил. По его словам, желая облегчить проверку документов и не выходить из "газели", он начал сдавать назад, но не успел вовремя остановиться и наехал на работника ДПС.

Пострадавшего доставили в больницу с закрытым оскольчатым переломом позвоночника со смещением и многочисленными переломами рёбер. Полиция начала проверку, предстоит выяснить, был ли умысел в действиях нарушителя.

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Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии в Крыму, унёсшей жизни двух взрослых и детей. Водитель иномарки пытался проскочить через железнодорожный переезд на красный свет.

Татьяна Миссуми
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