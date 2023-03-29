Под Владимиром парень переехал инспектора ДПС на "газели" из "благих намерений"

Во Владимирской области 20-летний водитель "газели" сбил сотрудника ДПС, сдавая назад. О случившемся пишет SHOT и публикует фото с места происшествия.

Инцидент произошёл в Покрове. 34-летний инспектор остановил фургон на трассе М7. Водитель проехал вперёд и затормозил. По его словам, желая облегчить проверку документов и не выходить из "газели", он начал сдавать назад, но не успел вовремя остановиться и наехал на работника ДПС.

Пострадавшего доставили в больницу с закрытым оскольчатым переломом позвоночника со смещением и многочисленными переломами рёбер. Полиция начала проверку, предстоит выяснить, был ли умысел в действиях нарушителя.