Четверо погибли в "Ладе" после столкновения с "лэнд крузером"
В Пензенской области четыре человека погибли при столкновении "Лады" с внедорожником
Последствия аварии в Пензенской области. Обложка © Telegram / УГИБДД УМВД России по Пензенской области
В Сердобском районе Пензенской области произошло ДТП, унёсшее жизни четырёх человек, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону. Случилось это 26 марта в 18:10 на 46-м километре автомобильной дороги Тамбов – Пенза – Беково. Столкновение произошло между автомобилем "Тойота – Ленд крузер" и одной из моделей "Лады".
После столкновения водитель и три пассажира автомобиля "Лада" погибли на месте от полученных травм, а водителя и пассажирку "тойоты" госпитализировали. Что стало причиной трагедии, выясняет полиция.
Ранее в Москве на Кутузовском проспекте столкнулось несколько автомобилей. Момент, когда один автомобиль протаранил другой, попал на камеры видеонаблюдения.