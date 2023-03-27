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27 марта, 00:59

Четверо погибли в "Ладе" после столкновения с "лэнд крузером"

В Пензенской области четыре человека погибли при столкновении "Лады" с внедорожником

<p>Последствия аварии в Пензенской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/UGIBDD58" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УГИБДД УМВД России по Пензенской области</a></p>

Последствия аварии в Пензенской области. Обложка © Telegram / УГИБДД УМВД России по Пензенской области

В Сердобском районе Пензенской области произошло ДТП, унёсшее жизни четырёх человек, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону. Случилось это 26 марта в 18:10 на 46-м километре автомобильной дороги Тамбов – Пенза – Беково. Столкновение произошло между автомобилем "Тойота – Ленд крузер" и одной из моделей "Лады".

Последствия аварии в Пензенской области. Фото © Telegram / УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Последствия аварии в Пензенской области. Фото © Telegram / УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Последствия аварии в Пензенской области. Фото © Telegram / УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Последствия аварии в Пензенской области. Фото © Telegram / УГИБДД УМВД России по Пензенской области

После столкновения водитель и три пассажира автомобиля "Лада" погибли на месте от полученных травм, а водителя и пассажирку "тойоты" госпитализировали. Что стало причиной трагедии, выясняет полиция.

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Анатолий Симоненко
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