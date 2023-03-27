Четверо погибли в "Ладе" после столкновения с "лэнд крузером"

В Сердобском районе Пензенской области произошло ДТП, унёсшее жизни четырёх человек, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону. Случилось это 26 марта в 18:10 на 46-м километре автомобильной дороги Тамбов – Пенза – Беково. Столкновение произошло между автомобилем "Тойота – Ленд крузер" и одной из моделей "Лады".

Последствия аварии в Пензенской области. Фото © Telegram / УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Последствия аварии в Пензенской области. Фото © Telegram / УГИБДД УМВД России по Пензенской области

После столкновения водитель и три пассажира автомобиля "Лада" погибли на месте от полученных травм, а водителя и пассажирку "тойоты" госпитализировали. Что стало причиной трагедии, выясняет полиция.