В детском отделении больницы в Коммунарке произошёл пожар
В детском отделении больницы в Коммунарке произошёл пожар. По данным SHOT, возгорание зафиксировано на втором этаже.
Сейчас пациентов и сотрудников эвакуируют. На место едут экстренные службы.
А в Красноярске сегодня произошёл пожар в здании ГИБДД. В результате происшествия никто не пострадал и не погиб. Пожарные ликвидировали огонь к утру 5 июня. По предварительным данным, причиной возгорания является короткое замыкание.
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ТАСС / Михаил Терещенко