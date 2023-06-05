В детском отделении больницы в Коммунарке произошёл пожар. По данным SHOT , возгорание зафиксировано на втором этаже.

А в Красноярске сегодня произошёл пожар в здании ГИБДД. В результате происшествия никто не пострадал и не погиб. Пожарные ликвидировали огонь к утру 5 июня. По предварительным данным, причиной возгорания является короткое замыкание.