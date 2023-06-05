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5 июня, 09:00

В детском отделении больницы в Коммунарке произошёл пожар

В детском отделении больницы в Коммунарке произошёл пожар. По данным SHOT, возгорание зафиксировано на втором этаже.

Сейчас пациентов и сотрудников эвакуируют. На место едут экстренные службы.

Причиной пожара в новосибирской больнице могло стать короткое замыкание

Причиной пожара в новосибирской больнице могло стать короткое замыкание

А в Красноярске сегодня произошёл пожар в здании ГИБДД. В результате происшествия никто не пострадал и не погиб. Пожарные ликвидировали огонь к утру 5 июня. По предварительным данным, причиной возгорания является короткое замыкание.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова
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