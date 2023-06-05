В Красноярске произошёл пожар в здании ГИБДД

В результате происшествия никто не пострадал и не погиб. Пожарные ликвидировали огонь в 03:38 (23:28 мск 4 июня). По предварительным данным, причиной возгорания является короткое замыкание. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Красноярскому краю, документация, бланочная продукция не повреждены. Сегодня в телеграм-канале ведомства предупредили, что временно отделение №1 МРЭО ГИБДД МУ МВД России "Красноярское" не осуществляет приём граждан, работа с посетителями будет проводиться в других пунктах.