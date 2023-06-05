В Красноярске произошёл пожар в здании ГИБДД
Здание МРЭО ГИБДД в Красноярске загорелось в ночь на 5 июня. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
"Ночью произошёл пожар в пункте ГИБДД по улице Маерчака. <…> Было установлено, что идёт дым из окон второго этажа здания", — приводит ТАСС сообщение.
В результате происшествия никто не пострадал и не погиб. Пожарные ликвидировали огонь в 03:38 (23:28 мск 4 июня). По предварительным данным, причиной возгорания является короткое замыкание. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Красноярскому краю, документация, бланочная продукция не повреждены. Сегодня в телеграм-канале ведомства предупредили, что временно отделение №1 МРЭО ГИБДД МУ МВД России "Красноярское" не осуществляет приём граждан, работа с посетителями будет проводиться в других пунктах.
Ранее в Новосибирске загорелась кровля Центральной клинической больницы. Никто не пострадал, 173 пациента эвакуированы в соседние лечебные учреждения. Предположительно, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания. Областная прокуратура начала проверку. Пожар потушили.
Telegram / ГУ МЧС России по Красноярскому краю