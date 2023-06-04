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4 июня, 17:07

Пожар в Центральной клинической больнице Новосибирска потушили

<p>Пожар в новосибирской больнице потушен. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/mchs54/4427?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Новосибирской области</a></p>

Пожар в новосибирской больнице потушен. Обложка © T.me / ГУ МЧС по Новосибирской области

Пожар в Центральной клинической больнице в Советском районе Новосибирска потушен, его площадь составила 1,8 тыс. квадратных метров. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

"В 22:47 (18:47 по Москве. — Прим. Лайфа) полная ликвидация", — уточнили в ведомстве. В ликвидации возгорания принимали участие 108 человек и 37 единиц техники.

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Напомним, в Новосибирске загорелась кровля Центральной клинической больницы. Никто не пострадал, 173 пациента эвакуированы в соседние лечебные учреждения. Предположительно, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания. Областная прокуратура начала проверку.

Татьяна Миссуми
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