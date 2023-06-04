Пожар в Центральной клинической больнице Новосибирска потушили
Пожар в новосибирской больнице потушен. Обложка © T.me / ГУ МЧС по Новосибирской области
Пожар в Центральной клинической больнице в Советском районе Новосибирска потушен, его площадь составила 1,8 тыс. квадратных метров. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
"В 22:47 (18:47 по Москве. — Прим. Лайфа) полная ликвидация", — уточнили в ведомстве. В ликвидации возгорания принимали участие 108 человек и 37 единиц техники.
Напомним, в Новосибирске загорелась кровля Центральной клинической больницы. Никто не пострадал, 173 пациента эвакуированы в соседние лечебные учреждения. Предположительно, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания. Областная прокуратура начала проверку.