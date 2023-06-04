Пожар в Центральной клинической больнице Новосибирска потушили

Пожар в Центральной клинической больнице в Советском районе Новосибирска потушен, его площадь составила 1,8 тыс. квадратных метров. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

"В 22:47 (18:47 по Москве. — Прим. Лайфа) полная ликвидация", — уточнили в ведомстве. В ликвидации возгорания принимали участие 108 человек и 37 единиц техники.